Названі 8 ключових симптомів раку легенів

Медики з Великобританії назвали 8 ключових симптомів, пов’язаних з раком легенів. За словами фахівців, в групі ризику знаходяться не тільки люди, що палять, як прийнято вважати. Стаття відповідного змісту опублікована у виданні The Sun.Медики попереджають, що від раку легенів щорічно вмирають тисячі некурців. У зв’язку з чим критично важливо розпізнати перші ознаки захворювання, що дозволить зробити ранню діагностику і швидше почати лікування. До ключових симптомів хвороби відносяться: кашель, який не проходить через дві або три тижні, стійкі інфекції грудної клітки, постійна задишка, хронічна втома, втрата апетиту і незрозуміле скидання ваги, кашель з кров’ю, біль при диханні, посилення давнього кашлю. Існують і інші, менш поширені ознаки, такі як зміна зовнішнього вигляду пальців, наприклад, коли вони стають більш вигнутими або їх кінчики збільшуються. Набряк обличчя і шиї, дискомфортні відчуття плечах і хрипкий голос також в цьому списку.

“Занадто довго рак легенів вважався хворобою, пов’язаною з курінням. Це залишається важливою асоціацією, але, як показує практика, масштаб проблеми означає, що необхідно підвищити обізнаність людей про інші фактори ризику. В даному випадку смертельних випадків більше, ніж кількість людей, що вмирають від раку шийки матки, лімфоми, лейкемії», – зазначив професор Пол Косфорд.

Зазначається, що основні причини раку у некурящих включають в себе пасивне куріння, вплив канцерогенних речовин на роботі і забруднення навколишнього середовища. Медики радять не залишати без уваги навіть найменші підозри на захворювання.