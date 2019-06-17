ДСНС попереджає про підйом рівня води на водоймах Закарпаття

На Закарпатті через сильні зливи прогнозується підвищення рівня води у водоймах. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на ДСНС.

У повідомленні йдеться про те, що 17 – 18 червня очікуються швидкоплинне підвищення рiвня води по Закарпатськiй областi в мiсцях проходження значних дощiв та сильних злив на малих водотоках та в верхiв’ях рiчок в другiй половинi доби 17 червня та вночі з 17 на 18 червня на 0.5 – 1.2м, значний схиловий та мiсцевий стiк. УкрГідрометцентр також повідомляє, що у гірських районах існує загроза утворення локальних селевих потоків.

Також у повідомленні йдеться про те, що з ввечері 17 червня та протягом 18 – 19 червня в басейнах Прута i Сiрету очiкується підйом рiвня води на 0,3 – 1,0 м вище рiвня 17 червня на 08 годину.

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Нагадаємо, що синоптики попереджали про те, що 17 червня очікуються дощі на грози у західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях, подекуди град та шквали 15-20 м/с. У Київській та Чернігівській областях, так само як і на заході, можливі короткочасні грозові дощі.

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