“Вогняний терор” під Авдіївкою: Тимчук розповів про зухвалі “нальоти” бойовиків

На Донбасі бойовики створюють мінометні групи, які “кочують” та наносять короткі вогневі нальоти. Підключає до цих операцій і БМП зі ствольною артилерією.

Про це повідомив у Facebook координатор групи “Інформаційний опір”, народний депутат Дмитро Тимчук.

З його слів, в районі Ясинуватського блокпоста (залізнична станція Ясинувата-2) діє мобільна вогнева група окупантів, має на озброєнні ЗУ-23-2 (“зенітка”) та 82-мм автоматичні міномети типу “Волошка”.

“Вона періодично завдає короткі вогневі нальоти по передньому краю ОС (Об’єднаних сил) в районі Авдіївки. Крім того, періодично з відповідним завданням противник задіює в цьому районі одну-дві БМП-2 (прибувають в нічний час з боку Каштанового). Це щось на шталт “вогневого терору” передових підрозділів ОС. Епізодично окупанти також підключають на цій ділянці 120-мм міномети і 122-мм ствольну артилерію з району Мінерального”, – написав Тимчук.