У Харкові італійський «Інтер» відкрив футбольну академію

Завдяки італійському футбольному клубу «Інтер» у Харкові відкрилася футбольна академія. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на ZN.UA.

Сьогодні у Харкові відбулося відкриття футбольної академії італійського “Інтера”. На урочистому заході взяла участь італійська делегація, у склад якої входив воротар міланського клубу і збірної Італії Франческо Тольдо.

Церемонія відкриття відбувалася у присутності близько 60 дітей віком від 8 до 15 років і більше 140 осіб на трибунах.

Видання також повідомляє про те, що на початковій стадії проекту у футбольній академії працюватимуть два тренера італійського клубу, щоб координувати й навчати українських фахівців. Це старший технічний директор Альдо Монтінаро і тренер академії “Інтера” Сіді Отман Ель-Джаухарі. Другий залишиться в Україні в якості першого постійного тренера.

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Нагадаємо, що у Лондоні планують відкрити футбольну академію імені Валерія Лобановського. Про цю ідею розповів її автор – колишній захисник київського “Динамо”, а нині тренер в структурі “Чарльтона” Сергій Балтача.

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