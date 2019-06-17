У Бельгії через підозру в співпраці з РФ звільнили офіцера

Токсичність Росії перевірив на собі офіцер бельгійської спецслужби, якого звільнили через підозру у зв’язках з російським олігархом. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на Укрінформ.

Видання повідомляє, що місцеві ЗМІ мали інформацію про те, що звільнений нині офіцер поступив на службу в 2004 році. У нього був досвід роботи в міжнародній торгівлі з однією з республік колишнього СРСР, і він мав доступ до документів з грифом “таємно”.

У повідомленні також йдеться: “Через спілкування з якимось російським бізнесменом він викликав підозри у служби держбезпеки Бельгії. Паралельно розслідування вела і військова розвідка. В результаті офіцера звільнили”і.

Однак, звільнений офіцер стверджує, що йому “не дали можливості пояснити свої ділові зв’язки”.

Нагадаємо, що у січні цього року в Бельгії усунули з посади главу військової контррозвідки Клемента Ванденборре, якого також підозрювали у шпигунстві на користь Росії.

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Нагадаємо, що у Бельгії 27 осіб досі отримують пенсію від Німеччини, яку призначив Адольф Гітлер у 1941 році. Розмір такої пенсії складає від 425 до 1275 євро.

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