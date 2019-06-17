Украина не готова к переговорам с боевиками ОРДЛО – Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не готова к переговорам с боевиками ОРДЛО, а будет продолжать действовать в рамках Минских договоренностей.

Как передает УНИАН, об этом он сообщил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже. «Мы не готовы к диалогу с «сепаратистами» … Мы готовы действовать в минском формате, мы готовы в минском формате продолжать отношения», – заявил он.

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Также Зеленский отметил, что Украина готова прекратить огонь на Донбассе. Ранее сообщалось, что новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сила Украины Руслан Хомчак выступает против переговоров с боевиками на оккупированном Донбассе.

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