Еволюція людини може тривати з-за вуглеводів

Дослідники з Університетського коледжу в Лондоні вивчали білки, які називаються клатрины. Вони беруть участь у багатьох фізіологічних процесах. Проте одна з молекул білка, яка потрапила в поле зору вчених, кодується геном під назвою CLTCL1 і пов’язана з регулюванням рівня цукру в крові.

Вчені вирішили простежити еволюційну історію цього явища. Для цього вони проаналізували відповідні ДНК у 25004 людських геномах, узятих з бази даних під назвою 1000 Genomes Project. У ній зберігаються зразки 26 популяцій людей з усього світу. Також вчені використовували ДНК шимпанзе і генетичний матеріал, взятий з викопних останків двох вимерлих видів людей: неандертальців і денисовців.

Порівнявши всі дані, вчені прийшли до двох висновків. Перший з них говорить про те, що трохи менше половини людей сьогодні є носіями більш ефективною версією гена. А другий — що вдосконалена версія гена з’явилася відносно недавно. Вона почала поширюватися під час неоліту, коли людство почало займатися землеробством і вирощувати зернові культури.

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На думку керівника команди доктора Френсіс Бродські, це не випадковість. Дієта на основі зернових культур значно багатше на вуглеводи, ніж та, яка спиралася на збирання плодів і полювання. Споживання великої кількості вуглеводів викликає підвищення глюкози в крові. А нездатність контролювати високий рівень цукру — це хвороба, відома як діабет, яка може бути фатальною. Тому здатність прибирати глюкозу з крові і відкладати її в клітинах підтримувалася природним відбором.

Варіант гена, який підтримує такі зміни, гіпотетично мав би швидко поширитися серед населення хліборобів.

Стала більш ефективна форма CLTCL1 домінантною і перестали люди еволюціонувати, зараз сказати важко. Однак можна точно підтвердити, що люди з менш ефективною версією гена мають серйозні проблеми з регулюванням рівня цукру на генетичному рівні. Якщо перевірка цьому зв’язку виявиться точною, тоді можна сказати, що ця частина еволюції все ще триває.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», людини змусив еволюціонувати жир — вчені.

За матеріалами УНІАН

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