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Зеленський у Парижі зустрівся з лідерами французького бізнесу

17.06.2019

Під час офіційного візиту до Франції 17 червня  Володимир Зеленський зустрівся з лідерами французького бізнесу. Глава держави обговорив конкретні проекти в Україні, повідомляється на офіційному сайті голови держави.

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«Я зроблю все можливе, щоб ви знайшли місце на українському ринку», – запевнив Володимир Зеленський.

Зокрема, йдеться про запрошення на ринок великих французьких автомобільних компаній, масштабний проект електричної станції у Чорнобильській зоні, розширення мереж гіпермаркетів, логістичні та транспортні проекти.

Президент наголосив, що нова українська влада працюватиме над поліпшенням інвестиційного клімату та захистом бізнесу.

Водночас від французьких підприємців потрібні якісний товар, чесна конкуренція та локалізація, щоб в Україні були створені робочі місця, зазначив Глава держави.

 

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