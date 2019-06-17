Експерт про трагедію з Іл-76: Бойовикам можна було перешкодити збити літак

Знищення терористами літака Іл-76 в Луганську можна було уникнути, якби були проведені відповідні військові заходи з прикриття борту, який прибував на Луганське летовище.

Таку думку висловив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, який керував експертизою даної катастрофи.

За його словами, перекидання особового складу на Луганське летовище проводилося, в тому числі, і над територією, яка контролювалася противником. Він вважає, що при такому стані справ в обов’язковому порядку повинні бути вжиті заходи, спрямовані на подолання протиповітряної оборони противника, але вони не були застосовані.

“Тобто, повинна була, наприклад, піднятися штурмова авіація. Вона мала забезпечити коридор для польоту. Адже Іл-76 – це звичайний транспортний літак, він не може забезпечити свій захист. У той же час, у захисників Луганського летовища було достатньо засобів: шість 120-мм мінометів, багато БМП, БТР, вони могли б розставити снайперські групи, за 10 хвилин до посадки провести артобстріл підступів, для того, щоб противник сховався і не зміг вести вогонь по літаку. Але на Луганському летовищі не знали, що до них летять літаки і тому ці заходи не проводилися. А безпосередньо на підльоті літака вони, очевидно, не встигали забезпечити безпеку транспортного літака”, – розповів Рувін.