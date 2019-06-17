Дієтологи розкрили секрет шоколадної дієти

Дієтологи з Великобританії розкрили секрет шоколадної дієти. Всього за тиждень, можна позбутися від зайвих кілограм, вживаючи при цьому шоколад щодня. Фахівці стверджують, що сильно обмежувати себе в їжі не варто, головне, слідувати декільком прийомам харчування. І зайва вага буде сама зникати.

Дієтологи радять щодня вживати шоколад, адже він багатий вітаміном В6 і магнієм, ці елементи прискорюють обмін речовин. Зайві кілограми підуть за тиждень. Гіркий шоколад слід вживати три рази в день, загалом за день допускається з’їсти 100 грамів.

Також фахівці відзначили, що всі прийоми їжі повинні бути в інтервалі – десять годин на добу. Сніданок радять починати з води і яєць і обов’язково в їжу додавати куркуму, адже вона є природним жиросжигателем. Такі прості методи допоможуть організму вивести зайву рідину і очистити кишечник.