Зустріч перших леді України і Франції

У рамках офіційного візиту Президента України до Французької Республіки Олена Зеленська зустрілася з дружиною Президента Франції Бріжит Макрон у Єлисейському палаці.

Перші леді України та Франції мали дружнє спілкування. Бріжит Макрон розповіла про структуру її офісу й Хартію, що окреслює завдання та ініціативи, які курує перша леді.

Дружина Президента Франції поділилася досвідом організації різних проектів, що проходять під патронатом першої леді. Основна увага зосереджена на освіті та охороні здоров’я, питаннях, пов’язаних з дітьми та підлітками.

Олена Зеленська розповіла про свої задуми щодо майбутніх проектів, над якими планує працювати в Україні. Вона запросила Бріжит Макрон відвідати нашу країну.

Довідка. З початку президентства Еммануеля Макрона у Франції було офіціалізовано статус першої леді і в 2017 році презентовано «Хартію прозорості статусу дружини Глави держави», у якій визначено роль, завдання та засоби їхнього виконання з боку дружини Президента Франції.

Так, перша леді Франції опікується комунікацією з громадянським суспільством у сфері освіти, зокрема інклюзивної, охорони здоров’я, захисту прав людей з особливими потребами, культури та культурної спадщини, охорони дитинства, боротьби зі шкільним булінгом, гендерної рівності, прав жінок, захисту довкілля.

Бріжит Макрон активно комунікує з паризькою інтелектуальною спільнотою та провідними діячами культури.

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