ЗСУ розповіли про “сюрпризи” російських військових під Маріуполем

Українські військові розповіли про знахідки на колишніх позиціях російських окупантів на Маріупольському напрямку на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Операції Об’єднаних сил на сторінці в Facebook.

Так були виявлені мішки для землі з Росії, а також продукти харчування російського виробництва.

“На отриманих позиціях скрізь є незаперечні матеріальні докази російської присутності. Починаючи від мішків для землі зі штампом “Кубань” та до виготовлених в РФ консервів”, – йдеться в повідомленні.

Крім цього також знайдені міни, в кількості близько 600 штук, які довелося нейтралізувати відразу після заняття позицій.