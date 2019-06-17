Пропажа ребенка в Одесской области: задержан вымогатель

В Одесской области полиция задержала мошенника за вымогательство 10 тысяч долларов у родителей девочки, пропавшей 13 июня в Ивановском районе.

Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, у родителей 11-летней Даши Лукьяненко мошенник вымогал крупную сумму, пытаясь нажиться на их горе.

“В ходе розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней Дарьи Лукьяненко, приходится отвлекаться на установление “отбросов”, которые используют горе родителей для личного обогащения”, – написал он.

По его словам, матери ребенка позвонил неизвестный, который за освобождение девочки потребовал 10 тысяч долларов.

“Уже утром 17 июня этот 24-летний неоднократно судимый отморозок был установлен и задержан в Николаевской области”, – заявил Аброськин.

Задержанный пояснил, что сделать это его попросили товарищи, которые отбывают наказание в исправительной колонии. Осужденные обратились к злоумышленнику и попросили через “конференц-связь” связаться с родителями пропавшего ребенка, чтобы “заработать” денег.

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Аброськин отметил, что сейчас поиски ребенка продолжаются. Как сообщили местные жители, Лукьяненко пропала после того как с рынка, на котором работает ее мама, ушла в школу на занятия танцевального кружка. Возле местного рынка ее в последний раз зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

Примерно в то время, когда девочка пропала, некоторые люди в данном месте (около 300 метров от рынка) слышали громкий крик. Однако, когда один из местных жителей выбежал на улицу, там никого не было.

Источник – segodnya

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