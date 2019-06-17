У каналізації Миколаєва виявили тіло немовляти: розпочато розслідування

У неділю, 16 червня до Національної поліції в Миколаївській області надійшло повідомлення від працівників станції каналізаційних систем про те, що вони виявили тіло немовля.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУНП у Миколаєві.

Поліцейські слідчо-оперативної групи та експерт, оглянувши тіло, дійшли до висновку, що це ембріон на стадії розвитку до 5 місяців. Він був направлений на проведення судово-медичної експертизи.

За вказаним фактом слідчим Корабельного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 134 КК України «Незаконне проведення аборту або стерилізації». Винні можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.