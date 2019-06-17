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Російському “куратору” бойовиків Донбасу придумали новий важливий пост в Кремлі

17.06.2019

олишнього посла Росії в Білорусі Михайла Бабіча, про якого довгий час говорили як про можливого нового куратора бойовиків так званих ДНР і ЛНР, призначили заступником міністра економічного розвитку.

Відповідне розпорядження опубліковано на російському офіційному порталі правової інформації.

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Бабіч буде займатися “інтеграційними процесами” з орієнтацією на територію СНД.

“Він продовжить займатися інтеграційної тематикою, координацією і організацією цієї роботи. У Бабіча високий рівень експертизи в цій області, який він зможе використовувати для прискорення інтеграційних процесів”, – заявив Пєсков.

У Telegram каналі “Незигарь” підкреслюють, що пост Михайла Бабіча – новий, і був створений спеціально під нього.

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