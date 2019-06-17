Авто заїхало на “Міст Кличка” у Києві, власник встановлен

Поліцейські встановили особу власника авто, яке заїхало на “Міст Кличка”, ним виявився молодик 1993 року народження.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

Він подякував “усім небайдужим киянам, користувачам мережі, хто відреагував і допомагав виявити цих “любителів прекрасного”.

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“Я зразу переслав фото, звернувся в Патрульну поліцію Києва. Правоохоронці вже встановили особу власника авто та місце його фактичного перебування, а також – де знаходиться автомобіль”, – написав мер.

За його словами, наразі патрульні встановлюють осіб, які могли бути очевидцями правопорушення, та просять звернутись на службу 102, аби допомогти своїми поясненнями притягнути порушника до відповідальності.

В коментарях к посту мера користувачів цікавило питання покарання для порушника, невже він лише заплатить штраф у розмірі 510 грн?

А це відео демонструє як любитель їздити по пішоходним мостам їздить по столичних дорогах.

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