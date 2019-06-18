Названо Знаки Зодіаку, які все життя несуть тяжкий хрест

Є серед всіх знаків Зодіаку найщасливіші, справжні везунчики і улюбленці долі, є нещасливі, вимушені постійно долати життєві випробування розповідає Zrada.today.

Є й такі, у кого білі і чорні смуги чергуються. Певне положення зірок і планет, яке обумовлює слабку або сильну енергетику Всесвіту, визначає, яким буде життя людини.

Це не означає, що народжений зі слабкою енергією буде приречений бути нещасним. Це означає, що йому потрібно буде набагато більше зусиль прикладати, ніж кому-то, щоб досягти цього самого щастя.

Не пощастило народитися під щасливою зіркою трьом знакам Зодіаку.

Діва

Все життя Діви – смуга перешкод. Долаючи кожне з них, вона дуже видихається і, коли трапляється рідкісне везіння, на те, щоб порадіти йому, просто не залишається сил. Часто Діви працюють в підпорядкуванні, що приносить їм сильний фізичний і психічний дискомфорт. У підпорядкуванні Діва знаходиться і в шлюбі. Вона часто так сильно вживається в роль жертви, що підсвідомо неправильно вибирає супутників по життю і, вступивши в шлюб, лише посилює своє нещастя.

Ваги

Ваги часто сумніваються в своїх силах, що не дозволяє їм приймати рішень і робити потрібні кроки в житті. Вони сильно схильні до впливу інших людей, відомі, і цим можуть користуватися нечесні люди. Ваги досить часто набувають шкідливі звички і не можуть відмовитися від них, навіть отримавши проблеми зі здоров’ям. Ваги зациклені на своїй зовнішності, страждають від комплексів, що теж істотно ускладнює життя. Вони закохуються, шукають у другій половинці додаток себе, але ніколи не знаходять. Якщо Ваги м’які, то партнер буде жорстокий, якщо активні – то пасивний, якщо спокійні – то агресивний. Через це спільне життя не складається, але Ваги до кінця життя не зможуть забути жодної такої своєї невдалої любові. Вони так залежні від інших, що навіть невдалі спроби відносин не відпускають до кінця.

Близнюки

Близнюки занурені в глибокий самоаналіз, який закінчується неадекватною самокритикою і пожиранням самого себе зсередини. Близнюкам просто життєво необхідна поруч людина, яка буде постійно підтримувати, хвалити, давати поради. Але характер у Близнюків поганий, і витримати їх довго мало хто може. Тому така людина – рідкість. Вони сповнені енергії і внутрішньої сили, але щастя в житті так і не бачать. Не витримують їх навіть рідні і подружжя, тому що Близнюки нерідко зриваються на них, а в сімейному житті постійні змінюють.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!