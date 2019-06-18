«Нешкідливі» звички, які підвищують ризик захворіти на рак

Перевірте, чи немає у вас цих смертельно небезпечних звичок?

На жаль, поки немає точної і перевіреної стратегії, яка дозволить на 100% нейтралізувати ризик розвитку злоякісної пухлини. Але численні дослідження, проведені фахівцями в цій галузі, допомогли визначити фактори, які істотно підвищують ризик хвороби. Головне – знати їх і не впускати в своє життя. Перевірте, чи немає у вас високоризикових звичок – і позбудьтеся від них негайно.

Любов до солодкого

Суперечки про те, наскільки шкідливий цукор і чи треба від нього відмовитися повністю, ведуться не перше десятиліття – і, судячи з усього, не вщухнуть ще довго. Але ось що вже можна стверджувати з високим ступенем визначеності: надмірне вживання цукру може збільшити ризик розвитку пухлин молочної залози. Миші, які отримували дози цукру, аналогічні тим, які щодня їдять жителі Західної півкулі, незабаром показали підвищення схильності до розвитку раку молочної залози. Вчені радять по можливості відмовитися від доданого цукру і споживати «натуральний», наприклад, той, який міститься у фруктах.

Вибір гарячих напоїв

Любите обпалюючу кави або дуже гарячий чай? Наступного разу подумайте двічі: недавнє мета-дослідження, опубліковане в «Міжнародному журналі онкології», показало, що постійне вживання гарячих напоїв підвищує ризик розвитку раку стравоходу. Систематичні роздратування, яке відчувають стінки стравоходу через гарячу рідину, в результаті може привести до розвитку злоякісних клітин.

Робота по ночах

Строго кажучи, досліджень, що вивчають зв’язок між роботою ночами і ризиком раку, поки не так багато, але практично всі проведені підтверджують її. Вчені вважають, що вся справа в тому, що такий графік роботи погано позначається на імунітеті і підвищує ризик розвитку запалень. У будь-якому випадку, якщо у вас є можливість, відмовтеся від безсонних ночей.

Сидячий спосіб життя

Малорухливий спосіб життя завдає такої ж шкоди організму, як викурювання однієї-двох пачок сигарет в день. І у списку захворювань, ризик розвитку яких зростає у малорухливих людей, рак знаходиться далеко не на останньому місці. Вся справа в тому, що клітинам не вистачає кисню: чим менше ви рухаєтеся, тим менше його потрапляє в кров і тим слабше власний кровотік. Займайтеся спортом і намагайтеся регулярно робити невелику гімнастику, якщо ваша робота пов’язана з сидячим способом життя.

Зайва вага

Це важко, звичайно, назвати звичкою, але надмірна вага також пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку таких форм раку, як рак стравоходу, підшлункової залози, кишечника, нирок, щитовидної залози, молочної залози. Справа в тому, що зайвий жир провокує підвищене вироблення гормону естрогену, який здатний порушити природний гормональний баланс організму і привести до розвитку запалення і пухлин.

Прийом полівітамінів і БАДів

Більше — не означає краще, особливо якщо мова йде про харчові добавки. У нормі БАДи і вітамінні комплекси повинні використовуватися для заповнення дефіциту поживних речовин і мікроелементів і призначатися після ретельного медичного дослідження, але на практиці багато людей самі визначають вид і дозування — і нерідко перевищують безпечні показники. Незважаючи на те, що вітамінні комплекси не є ліками, до їх прийому варто ставитися з такою ж обережністю і ні в якому разі не призначати їх собі самостійно!