Після смерті екс-президента Мухаммеда Мурсі у Єгипті ввели особливий стан

Після смерті у залі суду колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі міністерство внутрішніх справ країни оголосило режим особливого стану.

Про це повідомляє “Анадолу” з посиланням на місцеві ЗМІ.

Додано, що по всій території Єгипту виділені додаткові наряди поліції.

“Відпустки всіх співробітників правоохоронних органів анульовані, підвищено заходи безпеки в державних і приватних структурах, біля церков і мечетей”, – йдеться у повідомленні.

Як було повідомлено раніше, колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі помер після втрати свідомості в залі суду.

За словами співрозмовника Al-Masry Al-Youm, у Мурсі було багато проблем зі здоров’ям, він страждав від доброякісної пухлини і нервових спазмів на лівій стороні особи. З листопада 2017 він перебував під наглядом лікарів.

У червні 2016 року суд у Єгипті засудив колишнього президента країни Мухаммеда Мурсі до довічного тюремного ув’язнення у справі про незаконну передачу Катару секретних документів.

В рамках інших справ екс-президент вже отримав в Єгипті ще один довічний термін, а також був засуджений до смерті.

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