7 продуктів, які ні в якому разі не можна їсти на ніч

Ці перекушування не тільки погано впливають на фігуру, а й заважають нам заснути!

Якщо зовсім не виходить відмовитися від звички перекушувати на ніч, то хоча б виключіть зі свого вечірнього меню ці продукти. Але краще все-таки пам’ятати про те, що остання денна трапеза повинна завершуватись за дві-три години до відходу до сну — заради вашого ж здоров’я.

Жирна смажена їжа

На переварювання продуктів, багатих жиром, організм витрачає більше часу, ніж на переробку вуглеводів і навіть білків. І якщо ви вечеряєте смаженою картоплею або жирною рибою, ніч, замість того, щоб спати, ваш організм буде зайнятий переварюванням вечері. І вранці вам буде набагато важче прокинутися.

Гостра їжа

По-перше, гострі продукти і спеції подразнюють слизову шлунка і можуть викликати печію. А, по‑друге, спеції вивільняють гістаміни, які в свою чергу сприяють неспанню і заважають заснути.

Курка та індичка

Дієтичне і нежирне м’ясо — здавалося б, відмінний варіант для легкої вечері? Як би не так! Білок, який ми з’їдаємо, сприяє виробленню дофаміну, який в свою чергу заряджає нас енергією. Так що краще з’їжте порцію птиці на обід — і порадуйте колег і шефа трудовим ентузіазмом.

Алкоголь

Все просто: навіть один келих легкого вина знижує якість сну на 40%. І чим більше ми вип’ємо ввечері, тим гіршим буде наш нічний відпочинок — і тим гірше вранці ми будемо виглядати і відчувати себе.

Шоколад

У какао міститься кофеїн, а в трьох квадратиках гіркого шоколаду його міститься стільки ж, скільки в чверті чашки міцного еспресо. Ви станете пити каву на ніч? Ось і шоколад їсти не варто.

Вода

Пийте достатньо рідини протягом дня – тоді вам не доведеться заповнювати баланс вологи ввечері. В ідеалі, останню чашку води варто випивати за дві години до сну – в іншому випадку вам доведеться прокидатися вночі.

Спортивні напої

Практично всі вони містять кофеїн, які допомагають нам тренуватися активно і енергійно. І якщо ви звикли ходити в спортзал в другій половині дня, уважно перевіряйте склад напоїв, які п’єте до і після занять.