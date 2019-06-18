Медкомісію Саакашвілі перетворили на мем: «Спочатку потрібно побешкетувати»

У мережі висміяли заяву Саакашвілі

Колишній губернатор Одеської області та екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, якому новообраний президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство, став на військовий облік в Києві.

Відповідний пост з фотографіями з’явився на офіційній сторінці Саакашвілі в Facebook.

“Пройшов медичну комісію і став на військовий облік у Святошинському військкоматі. Здоров’я відмінне, придатний до військової служби, так що готовий зі зброєю в руках захищати Україну. Дуже приємний і уважний медперсонал, який працює в не дуже хороших умовах. Військкоматам та їх співробітникам потрібно різко збільшити фінансування”, — написав він.

Користувачі мережі не пройшли повз цієї новини і тут же відреагували на заяву Саакашвілі. Причому не тільки в коментарях до новини, але і зробили влучну карикатуру.

Раніше повідомлялося, що екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Михайло Сакашвілі запитав людей на Хрещатику, чи варто брати участь йому і його партії у виборах до парламенту в цьому році. Про це він повідомив у Facebook.

“Всі партії абсолютно продають місця у своєму виборчому списку. І мені з ними не по дорозі. Ці люди, які продають і купують місця – вони не будуть на вас працювати. І зараз історичний шанс для України, особливо після президентських виборів, які призвели Володимира Зеленського у владу”, – заявив Саакашвілі.