Посуд з антипригарним покриттям може викликати рак

При попаданні в організм людини речовин, що містяться в подряпаному антипригарному посуді, підвищується ризик розвитку раку.

Під час використання посуду з пошкодженим антипригарним покриттям людина піддається впливу перфтороктивної кислоти (PFOA), що володіє токсичними властивостями, пише Daily Mail з посиланням на доповідь вашингтонського Агентства з охорони навколишнього середовища.

Ця речовина зустрічається у складі вогнетривких і водостійких матеріалів. Вона впливає на зниження функції імунної системи, розвиток безпліддя та онкологічних процесів.

Проведені дослідження на лабораторних гризунах показали, що перфтороктивна кислота може сприяти розвитку пухлин підшлункової залози, печінки та статевих органів.



Рак в Україні

Фахівці закликають не користуватися каструлями і сковорідками з антипригарним покриттям, якщо на їхній поверхні є пошкодження – тріщини і відколи. Це загрожує проникненням в організм речовин-канцерогенів. Також ці речовини здатні стати причиною підвищеного рівня холестерину і ожиріння.

: 24 канал