У мережі з’явилося відео скандального позашляховика на скляному мосту Кличка

Правоохоронці почали пошуки машини
У Києві на скандальний пішохідно-велосипедний міст з скляними вставками заїхав автомобіль. Підтверджує відео опублікував у Facebook киянин Дмитро Макагон, пише Обозреватель.
“Автомобілістам теж хочеться подивитися на краєвиди з нового мосту, будьте людьми, поважайте інтереси інших! Респект таким водіям, які не заїжджають на велодоріжку”, – написав він.
Так, за даними поліції, позашляховик Mercedes Benz GL з номерами АА 1068 ВР виїхав у бік Набережної і після цього зник у невідомому напрямку.
Правоохоронці почали пошуки машини. Відзначається, що зареєстроване авто у Голосіївському районі р. Києва 10 січня 2018 року.
Незабаром у мережі з’явилося ще одне відео. Дівчина, яка перебувала в салоні авто, зняла ролик і опублікувала його в Instagram.