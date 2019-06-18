У мережі з’явилося відео скандального позашляховика на скляному мосту Кличка

Правоохоронці почали пошуки машини

У Києві на скандальний пішохідно-велосипедний міст з скляними вставками заїхав автомобіль. Підтверджує відео опублікував у Facebook киянин Дмитро Макагон, пише Обозреватель.

“Автомобілістам теж хочеться подивитися на краєвиди з нового мосту, будьте людьми, поважайте інтереси інших! Респект таким водіям, які не заїжджають на велодоріжку”, – написав він.

Так, за даними поліції, позашляховик Mercedes Benz GL з номерами АА 1068 ВР виїхав у бік Набережної і після цього зник у невідомому напрямку.

Правоохоронці почали пошуки машини. Відзначається, що зареєстроване авто у Голосіївському районі р. Києва 10 січня 2018 року.

Незабаром у мережі з’явилося ще одне відео. Дівчина, яка перебувала в салоні авто, зняла ролик і опублікувала його в Instagram.