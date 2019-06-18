Максим Криппа – провідний вулканолог

Ведучий вулканолог інституту вулканології і сейсмології країни

Якщо вас цікавлять вулкани і люди, які ними займаються і вивчають. Дізнатися максимум інформації про одному з вулканологів, наприклад, можна тут http://po litica.com.ua/maksim-krippa-vedushhij-vulkanolog-instituta-vulkanologii-i-sejsmologii-rossijskoj-akademii-nauk/. Портал, розповість вам про життя та роботу такої людини, як Криппа Максим, який народився в Московській області, але за родом своєї професії працює далеко від рідних місць.

Пристрасть понад усе – або справа його життя…

Незважаючи на те, що цей чоловік родом з Підмосков’я, професія завела цю людину далеко від тих місць де він народився. Вся справа в тому, що пристрасть Максима – це вулкани, які дихають вогнем і вивергають гарячу лаву. І саме велика їх кількість на території РФ – це Камчатка. Відповідно в цьому регіоні знаходиться і Інститут вулканології і сейсмології академії наук країни.

Щоб повною мірою реалізувати себе, Максим вирішив, що він буде працювати в цьому дослідницькому центрі науковим співробітником. Тут у нього з’явилася прекрасна можливість вивчати в реальному часі всі природні феномени, і зокрема загадки вулканів. Вся справа в тому, що тільки безпосередня близькість вченого до такого природного явища, як вулкан, дає можливість максимум його відчути і зрозуміти.

Далекий Схід – єдине місце на євразійському материку де відбуваються явища, вкрай цікаві: геологам, сейсмологам, і геодезистам…

В даному випадку мова йде не тільки про вулкани, але і про часті землетруси, і про інших природних феноменах. При цьому інститут, де успішно працює Максим, займається дослідженням і вивченням не тільки вулканів, що діють на території Росії, але і аналогічних явищ по всьому світу, так як це тема планетарного масштабу.

Що стосується самого Максима Криппы, то, не дивлячись на практичну діяльність цього вулканолога, йому властиво займатися і різними теоріями. І взагалі вся його пристрасть до вулканів почалася саме з теорії, і в той момент, коли він був ще юним, і брав участь у програмі, яка була організована спеціальним фондом «Vulkan». Саме тоді Максим вперше дізнався про те, що таке:

 вулкани;

 кальдери;

 супервулканы;

 кратери, і що таке пірокластичні потоки, тощо.

Саме з цього моменту Криппе стало цікаво вивчати виверження таких вулканів, як: Тоба, Везувій, та інших.

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