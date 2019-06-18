Варто купувати нові запчастини для ремонту автомобіля? Давайтк розберемо в деталях.

Хочемо ми цього чи ні, але будь-який автомобіль, який знаходиться в експлуатації, час від часу ламається і потребує ремонту. І саме в таких ситуаціях основною проблемою, з якою доводиться стикатися, є пошук і купівля якісних автозапчастин. На прмер радіаторів, які можна придбати тут .

Справа в тому, що завдяки величезному попиту на автомобілі, з’явилося й чимало магазинів, які пропонують купити запчастини до них. Однак, навіть серед такого переліку пропозицій, досить непросто знайти необхідну деталь хорошої якості. Адже в більшості випадків продавці пропонують б/у варіанти або дешеві підробки, які так і манять низькими цінами. Проте, купивши такі деталі, практично всі автомобілісти роблять величезну помилку, переплачуючи гроші за неякісний товар, в той час як сьогодні можна придбати нові запчастини за доступною ціною .

Якими перевагами володіють нові запчастини в порівнянні з б/у?

Якість. Нові запчастини від відомих виробників проходять жорсткий контроль перед попаданням на ринок, що дозволяє підтримувати їх якість і надійність на належному рівні. До того ж, весь асортимент таких деталей має відповідні сертифікати якості, в той час як деталі б/в досить часто дістаються з авторозбірок битих або зношених автомобілів і продаються без будь-яких гарантій.

Термін експлуатації. Зрозуміло, що нова деталь, якщо мова йде про дійсно якісному варіанті, а не дешевої підробки, буде служити значно довше, ніж запчастину вже бив у використанні.

Ціна. У цьому випадку б/у запчастини виграють. Однак, краще переплатити один раз за якісну деталь, ніж потім купувати дві зношених і доплачувати ще раз за ремонт авто.

Гарантія. Купуючи нові, оригінальні запчастини від відомих виробників ви отримуєте гарантійний талон, який дозволяє звернутися до продавця при виникненні яких-небудь проблем.

І це далеко не весь перелік переваг, якими насправді мають нові автозапчастини.