Куди поїхати у липні: 7 фестивалів, які прикро пропустити

Фестиваль — це самостійна мета, і привід побачити місце, де ви раніше не бували, або знову навідатися туди, куди ви хотіли повернутися.

Веве і Цюріх, Швейцарія

В Швейцарії влітку добре вже хоча б тому, що там гори, озера і середня висота місцевості — 580 м над рівнем моря. В липні температура звичайно не піднімається вище 25 градусів, а вночі може впасти і до 12 градусів. До того ж країна красива, доглянута, безпечна і комфортна (але, природно, за це доводиться платити).

І нарешті, в липні в двох містах пройдуть дуже стоять фестивалі.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Знаменита «Вилка» в Веве

Винний Fête des Vignerons в Веве розпочнеться 18 липня і триватиме три тижні. У програмі дегустації вин (природно), жива музика, костюмовані вечірки, паради, сімейні заходи та ін. Церемонія відкриття триватиме три з половиною години. Фешенебельний курортне містечко на березі Женевського озера три тижні буде заповнений натовпами винних експертів і просто любителів вина.

Фестиваль заснований ще в 1797 році місцевим Братством виноградарів, з умовою, що свято проходить тільки п’ять раз за століття. Так що, якщо пропустите, наступного фестивалю тепер чекати 20 років!

Веве знаходиться приблизно в півгодини на поїзді від Лозанни, тому краще зупинитися там або в Женеві (під час фестивалю квартиру у Веве все одно буде не знайти). І взагалі поїздите по окрузі — Женевське озеро дуже розташовує до ледачим прогулянок, спілкування з відгодованими качками і лебедями і милування краєвидами.

Скульптура на набережній Женеви

Від Женеви до Цюріха — трохи більше двох годин на поїзді, це уже німецька частина Швейцарії, помітно відрізняється по архітектурі і атмосфері від французької. У парку на набережній з середини червня до початку серпня проходить фестиваль скульптур Art in the Park. Ну і плавати в найчистіших водах озера, як Цюріхського, так і Женевського, — нітрохи не менш приємно, ніж в морі.

Буенос-Айрес, Аргентина

Трохи далеченько, але чого не зробиш, щоб подивитися на повне сонячне затемнення. Його можна буде спостерігати 2 липня в Буенос-Айресі, а також провінціях Сан-Хуан, Ла-Ріоха, Сан-Луїс, Кордоба та Санта-Фе. Приблизний час затемнення — 20.40 за місцевим часом.

Крім сонячного затемнення, в Буенос-Айресі є мілонги (танго-вечірки) та вуличні танцюристи танго, відмінні стейки (Аргентина експортує яловичину по всьому світу) і безліч визначних пам’яток. Любителі танго з’їжджаються сюди на великий фестиваль танго у другій половині серпня, а в інший час Буенос-Айрес- — магніт для звичайних туристів, великий багатонаціональне місто з цікавою архітектурою, від колоніальної до сучасної, великою кількістю парків, театрів та музеїв.

Прага, Чехія

Дуже туристична і місцями метушлива, це все-таки одна з найбільших столиць Європи і чарівне місто.

Поїдьте туди в липні, щоб побачити два цікавих фестивалю поспіль. Один — фестиваль театрального та циркового мистецтва «За дверима» (15-18 липня). Проходить в Výstaviště (на виставковому майданчику) та на вулицях по всьому місту. Ві зможете не тільки побачити вуличні спектаклі, виступи акробатів і пр, але і повчитися деяким навичкам на майстер-класах.

В останній день фестивалю вже почнеться наступний — Дні фольклору в Празі (18-21 липня). 13-й рік проходить цей найбільший в Центральній Європі фестиваль народних танців, і в 2019 році в ньому беруть участь аматорські танцювальні та музичні колективи з України, Чехії, Польщі, Словенії, Балканських країн. Безкоштовні виступи ансамблів відбуваються по всьому місту.

Фарерські острови, Данія

Фарерські острови — групка скелястих, відкритих усім вітрам островів у північній Атлантиці — можуть здатися дивним місцем для проведення фестивалю. Якщо чесно, ще складніше уявити собі когось, хто хоче там жити, проте на Фарерських островах близько 50 000 населення.

З 11 по 13 липня в приморському селі Гота пройде щорічний музичний фестиваль G! Festival. Цього року хедлайнерами стануть Fat Boy Slim, данці Phlake, модний британець Льюїс Капальді. На фестивалі виступлять музиканти широкого спектру стилів з Ісландії, Швеції та ін.

І що приємно, це те, що це все ще відносно невеликий фестиваль, а це означає, що ви можете оцінити дружелюбність місцевих жителів і познайомитися з культурою і пейзажами островів, поки ви там, а не просто відірватися на фестивалі. А Фарери безперечно варті уваги. Це вулканічні острови, сполучені між собою тунелями, поромами, дамбами і мостами. Гори змінюються долинами, луки — прямовисними скелями, і над всім цим панує тисячі птахів, в тому числі рідкісних, — не дивно, що острови приваблюють любителів пішого туризму і дикої природи.

Квебек, Канада

А ось це вже великий музичний фестиваль — якщо точніше, один з найбільших в світі. Щорічний Літній фестиваль в Квебеку проходить з 5 по 15 липня у різних локаціях і просто на вулицях. Він відомий своїм еклектичним підходом до відбору музики, і в цьому році учасники варіюються від The Weeknd і Neil Young до The Chainsmokers і Dave Matthews Band.

Сам Квебек, безсумнівно, вартий уваги. Він був закладений в 16-м столітті як французька колонія і пережив періоди французького і британського правління, що залишили слід в архітектурі міста. Старе місто з вузькими вуличками розташований на скелі; з нижньої, більш сучасної частиною його з’єднують сходів і фунікулер. річку Святого Лаврентія перетинає один з найкрасивіших мостів у Північній Америці — Квебекський міст. З ним пов’язана трагічна історія: один проліт мосту впав у 1908 році під час будівництва через інженерної помилки, погубивши понад 70 робітників. Приблизно через 15 років у Канаді виникла особлива церемонія — вручення випускникам інженерних факультетів залізного кільця на мізинець, як символу відповідальності за прийняті інженерні рішення. Кільце вручають досі, і міст теж варто і використовується до цих пір.

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