Світ буде стикатися з рекордною спекою кожен рік, якщо людство не вживе заходів

На заході температура США минулого тижня злетіла вище 49 С, побивши десятки історичних рекордів тепла від Орегона до Арізони. В Індії спека тримається вже більше місяця, загинули щонайменше 36 людей, і сотні тисяч людей були змушені покинути свої села. У Кувейті місцеві ЗМІ повідомили про температурі 63 З – потенційної найвищою з коли-небудь зареєстрованих на Землі.

У Північній півкулі зараз дійсно дуже жарко, а літо тільки починається. І якщо вам здається, що нові рекорди тепла фіксую частіше, то це тому, що так і є.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим 17 червня в журналі Nature Climate Change, ця тенденція буде продовжуватися на більшій частині земної кулі кожен до тих пір, поки не будуть прийняті заходи по скороченню викидів парникових газів.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

У новому дослідженні група австралійських метеорологів проаналізувала прогнози 22 різних кліматичних звітів. Вчені виявили, що при нинішніх рівнях викидів парникових газів рекорди температур кожен місяць будуть встановлюватися приблизно 58% країн світу (включаючи 67% найбідніших країн) кожен рік до 2100 року.

Майже 10% країн світу буде спостерігатися принаймні один місячний рекорд температури.

Це один можливий варіант розвитку подій. Тим не менше, дослідники виявили, що, якщо країни по всьому світу суттєво скоротять викиди парникових газів до 2020 року (сценарій, який Міжурядова група ООН по зміні клімату називає RCP2.6), відсоток місць на планеті, де нові рекорди тепла встановлюватимуться кожен рік, падає до 14%.

«Вплив скорочення викидів на загальну кількість щомісячних температурних рекордів величезне, — пишуть автори дослідження.

Як з’ясували фахівці, багато країни, розташовані поблизу екватора, можуть очікувати, що приблизно два місяці в році у них буде спекотніше, ніж у будь-якій попередній рік. Згідно моделі з низьким рівнем викидів, це число знижується до менш ніж трьох рекордів за десятиліття.

Тим не менше, дослідники попередили, що в кращому випадку пройдуть десятиліття, перш ніж рівень місячних екстремальних температур почне знижуватися. І чим раніше світ почне приймати значимі заходи проти зміни клімату, тим краще.

За матеріалами Live Science

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