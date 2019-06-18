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Тіло повисло на стовпі! Під Дніпром чоловіка вбило струмом

18.06.2019

16 червня, близько 14.30, на дачному кооперативі під Дніпром електрика вбило струмом.

Попередньо встановлено, що чоловік був електриком. Він поліз на стовп, щоб виконати роботи. Під час цього він вхопився за штир і його вдарило струмом. Чому загиблий не дотримувався техніки безпеки – невідомо

Зараз тіло застрягло на сходах. Очікується приїзд рятувальників, судмедекспертів і слідчого. Тіло дістануть з висоти за допомогою спецобладнання

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