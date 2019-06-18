Без кумівства і корупції: в Башкирії запустили кадровий конкурс «Лідери Башкортостану»

Т.в.о. Голови республіки оголосив про старт кадрового конкурсу «Лідери Башкортостану». Про це Радій Хабіров написав на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє сайт Newsbash.ru.

«Сьогодні запускаємо дуже важливий новий проект. Він потрібен нам як повітря тому, що у будь-якого керівника завжди є дві проблеми – де знайти кваліфікованих працівників і як відбитися від настирливих некваліфікованих. Для вирішення обох ми і проводимо конкурс «Лідери Башкортостану». Зміст проекту — забезпечити справедливий відбір кандидатів, без кумівства і корупції. Щоб ми навчилися, нарешті, створювати процедури, що дають можливість просто талановитим, ініціативним, але без будь-якої неформальної підтримки рухатися вперед».

Керівник регіону повідомив, що фінал конкурсу відбудеться в прямому ефірі БСТ. За підсумками буде відібрано 100 найкращих учасників.

«Кожен з них отримає можливість реалізувати свій потенціал. Ну а ми отримаємо професіоналів, здатних допомогти республіці домогтися прориву. Удачі всім учасникам і чекаю з нетерпінням переможців конкурсу на Тукаева, 46, будемо разом працювати», — зазначив т.в.о. Голови РБ.