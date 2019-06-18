Що робити, якщо вкусив кліщ: 7 важливих правил

Кліщі – переносники смертельно небезпечних захворювань. Важливо знати правила першої допомоги і безпеки.

Нагадаємо, ці комахи переносять такі небезпечні вірусні захворювання як кліщовий енцефаліт і хвороба Лайма, які можуть призвести до інвалідності і навіть смерті. Небезпечну отруту комаха впорскує в кров в той момент, коли, насмоктавшись крові, витягує хоботок з тіла жертви — отже, якщо вчасно виявити комаху і зняти її з себе до того, як вона встигне впитися в тіло або напитися крові, з високою часткою ймовірності можна уникнути зараження. Ось кілька правил, які слід дотримуватися, якщо ви підозрюєте, що вас вкусив кліщ.

Як можна швидше зніміть одяг і взуття

Найчастіше ми «чіпляємо» кліщів під час прогулянок в лісі, полі або на лузі, а також під час садово-польових робіт. Часто кліщ чіпляється за одяг або взуття, а вже потім з нього перебирається на шкіру. Щоб цього уникнути, відразу після повернення з прогулянки зніміть абсолютно весь одяг і взуття (причому бажано зробити це за межами дому або хоча б у ванні, яку потім варто як слід обполоснути водою), гарненько її витрусіть, а ще краще — відразу закиньте в пральну машину або сушарку.

Прийміть душ

Як можна швидше після повернення додому — потоки теплої води змиють тих комах, які ще не встигли впитися в шкіру. Експерти вважають, що гарячий душ, прийнятий протягом двох годин після перебування на природі, знижує ризик захворювання хворобою Лайма вдвічі.

Уважно огляньте все тіло

Відразу після душу варто уважно оглянути все тіло, особливу увагу приділяючи області за вухами, під волоссям, в складках паху і сідниць, між пальцями на ногах і руках, в ліктьових і колінних згинах. Ще більш ефективно перевіряти шкіру на дотик – так простіше помітити комаху.

Якомога швидше зніміть кліща

Якщо ви виявили кліща, важливо якомога швидше його видалити. Зверніться в поліклініку або зробіть це самостійно, дотримуючись інструкції. Можна скористатися спеціальними пристроями для видалення кліщів (строго дотримуючись інструкції) або зробити це за допомогою нитки або пінцета, намагаючись захопити комаху якомога ближче до хоботка і витягуючи її повільними круговими рухами.

Не викидайте кліща

Видаленого кліща не треба викидати: замість цього віднесіть його в найближчу поліклініку або станцію епідеміологічного нагляду, де фахівці перевірять, чи не є комаха носієм небезпечної інфекції.

Спостерігайте за станом шкіри

Навіть якщо ви не знайшли кліща після повернення з лісу, протягом декількох днів варто уважно оглядати шкіру. Можливо, комаха відпала сама: в цьому випадку на шкірі може залишитися невеликий темно-синій синяк, який незабаром може змінити колір на темно-червоний або пурпурний, світліше від центру до країв. Також може з’явиться припухлість і свербіж в області укусу. В цьому випадку слід якомога швидше звернутися до лікаря.

Не ігноруйте симптоми

Озноб, підвищення температури, головний біль, втома, ломота в суглобах і болі в м’язах – якщо якісь з цих симптомів з’явилися незабаром після прогулянки на природі, варто якомога швидше звернутися до лікаря. Більшість з інфекцій, які переносять кліщі, вимагають швидкого реагування – не втрачайте часу!

: Домашний очаг