Українців закликають на день відмовитися від поліетилену

3 липня українцям пропонують спробувати пожити добу без пластику: закладам торгівлі та послуг, супермаркетах, магазинах, ринках тощо (листи-запрошення приєднатися до акції вже розіслані великим всеукраїнським мереж торгівлі); українцям, хто хоче бути відповідальним і дбати про довкілля.

На думку міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака це допоможе формувати нове екологічне поведінка; спробувати в повсякденному житті застосувати модель поведінки, властива для жителів ЄС; привернути увагу до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів і, як наслідок, непоправного забруднення навколишнього середовища пластиковими відходами; сприяти популяризації доступних екологічних альтернатив пластику серед споживачів торгівельних мереж, супермаркетів і магазинів роздрібної торгівлі.

«Людина не може жити без кисню. Без інших речей — може. Думаю, що один день без поліетиленових пакетів українці зможуть прожити без втрат і психологічних травм. Я як міністр екології закликаю зробити це 3 липня в Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів (International Plastic Bag-Free Day). Щоб мій заклик не залишився просто хорошим пропозицією, ми спільно з Програмою розвитку ООН, міжфракційним об’єднанням депутатів «Зелена енергія змін» та Zero Waste Alliance Ukraine вирішили в цей день провести загальноукраїнську акцію «День без поліетилену». Це означає, що ви повинні спробувати обійтися без пластикових пакетів. Їм давно є прекрасні альтернативи у вигляді экоторб, паперових пакетів, зроблених власноруч сіток — названих у народі «авоськами». Насправді багато альтернатив. Тут все залежить від вашої фантазії», — закликав Він.

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Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

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Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Львові на день відмовляться від пластику.

За матеріалами УНІАН

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