Загинули діти: на Херсонщині авто вилетіло у канал

16 червня у Херсонській області трапилася ДТП, у якій загинули діти.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, легкове авто з’їхало з дороги і впало у канал.

Аварія трапилася біля села Магдалинівка Чаплинського району. Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля не впорався із керуванням і з’їхав у Перекопський канал. Крім водія всередині машини були і діти.

Рятувальники виявили тіла загиблих — чоловіка 1984 року народження і двох дітей 2002 та 2014 років народження.

До пошукових робіт залучалося 65 осіб і сім одиниць техніки, з них від ДСНС дев’ять працівників та три одиниці техніки.