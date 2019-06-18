У 2018 році в Києві народилося понад 800 двійнят

Останні роки в Києві спостерігається спад народжуваності. Так, в 2016 році на світ з’явилося 36 570 маленьких киян, в 2017 – 35 359, а в 2018 – лише 34 586 дітей.

Про це стало відомо з повідомлення “Вечірнього Києва” з посиланням на інформацію Департаменту охорони здоров’я Київської міськдержадміністрації (КМДА).

Як повідомляється, серед немовлят вагою до 1 кг виживання досягала 74,5% в 2017 році, а в 2018 – 81,2%. У новонароджених з масою більше 1 кг виживання у 2017 році становила 96,2%, а в 2018 – 96%.

У минулому році лідером за кількістю новонароджених став Перинатальний центр, в якому народилися 6 508 немовлят. На другому місці пологовий будинок №5, який прийняв 4 422 новонароджених, на третьому – пологовий будинок №6 з 4 240 новонародженими.

Також повідомляється, що в 2018 році в Києві народилися 802 двійнят і 8 – трійнят.

Нагадаємо, чисельність населення в Києві за станом на 1 квітня 2019 року, згідно зі статистичними даними, становила 2 951 482 особи. Зокрема, за період з січня по березень 2019 року чисельність населення збільшилася на 663 людини.

Міністр соцполітики Андрій Рева заявив про нововведення, які торкнулися родин, де є одна дитина і народилася двійня або трійня.

За його словами, така сім’я автоматично стає багатодітною. В цьому випадку доплату за народження малюка батьки отримають не на одного, а на кожну народжену дитину.

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