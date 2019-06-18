Глава МЗС Німеччини розповів чого хоче від Зеленського

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Мас розповів, що очікує від президента України Володимира Зеленського прогресу у боротьбі з корупцією та в мирному врегулюванні військового конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє Deutsche Welle. Також німецький дипломат висловився про бажання Німеччини надати допомогу Україні у вирішенні цих питань. Про це йшлося в інтерв’ю Хайко маса для німецькогог видавничого об’єднання Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) перед офіційним візитом українського президента до Федеративної республіки Німеччина.

За словами міністра, його держава хоче допомогти Зеленському, щоб “втілились в життя сподівання українців”.

“Це, з однієї сторони, стосується процесу реформ, особливо антикорупційної боротьби. Але перш за все, стосується надій на мир”, – підкреслив міністр закордонних справ ФРН.

Німеччина та Франція, як і раніше, докладатимуть зусиль для можливості виконання Мінських угод, які за переконанняя Маса лишаються “планом в напрямку розв’язання конфлікту на сході України”.

“Ми також будемо вимагати від Росії конструктивного вкладу, наприклад звільнення українських полонених військових”, – зазначив міністр.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський прибуде до Берліна в рамках другого офіційного закордонного візиту. У столиці Німеччини президент України проведе зістрічі з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром та з канцлером Ангелою Меркель.

Наступного дня Володимир Зеленський відвідає Париж.

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