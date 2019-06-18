Лувр покаже Мону Лізу з віртуальної реальності

Тисячі людей відвідують загадкову Мону Лізу в паризькому Луврі кожен день, але виставка віртуальної реальності скоро дозволить вам уникнути натовпу і наблизитися до шедевру, не виходячи з дому. З допомогою VR-технології глядач зможе немов крок за захисне скло портрета і дослідити деталі, які неможливо побачити неозброєним оком. Проект «Мона Ліза: за гранню скла» запустять вже в жовтні.

Виставка віртуальної реальності буде відкрита одночасно з ретроспективою про творчість да Вінчі 24 жовтня 2019 року. Обидві присвячені 500-річчю з дня смерті ренесансного генія у Франції 2 травня 1519 року.

«Публіка зможе відкрити для себе захоплюючий досвід пізнання незвичайного шедевра, — сказав Домінік де Фон-Рео, директор Лувру з медіації та культурного програмування. — Цей формат дозволить відвідувачам познайомитися і дізнатися більше про Мони Лізи, крім міфів і легенд, які супроводжували її більш 500 років».

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Цифровий дисплей — результат співпраці між музеєм Лувру і HTC VIVE Arts. Основу віртуальної експозиції складуть дослідження методики, яку да Вінчі використовував, щоб створити свій шедевр, а також додаткова інформація про особу самої Лізи дель Джокондо.

У Луврі вважають, що застосування віртуальної реальності віддасть належне художнику, який був новатором протягом всієї своєї кар’єри. Компанія HTC VIVE Arts, у свою чергу, пишається бути причетною до інновацій у стінах кращого французького музею.

Ювілейна ретроспектива Леонардо да Вінчі експонуватиметься в Музеї Лувру з 24 жовтня 2019 року по 24 лютого 2020 року.

Мона Ліза

Портрет був написаний Леонардо да Вінчі приблизно в 1503-1517 роках. На картині зображена італійка Ліза Герардіні, дружина торговця тканинами і шовком Франческо дель Джокондо. Картину придбав король Франції Франциск I в 1518 році, і Мона Ліза досі залишається у володінні Французької Республіки. У Луврі портрет виставлений з 1797 року.

Особливу популярність картина придбала у 1911 році після того, як була вкрадена з Лувру співробітником музею і пізніше відновлена. Подивитися на шедевр щорічно приїжджають близько 6 мільйонів чоловік.

За матеріалами Daily Mail

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