У Нігерії троє дітей-смертників влаштували кровавий теракт: загинули 30 осіб, 40 поранені

На півночі Нігерії троє дітей-смертників влаштували теракт, у результаті якого загинули 30 осіб, ще 40 отримали поранення.

Як повідомляє CNN із посиланням на місцевих чиновників, терористами виявилися двоє дівчаток і хлопчик.

Повідомляється, що один теракт трапився у місті Кондуга в неділю близько 21 години в залі, де вболівальники дивилися футбол. Ще два вибухи пролунали у натовпі у барі.

Зазначається, що наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт. Однак підозра падає на терористичне угрупування “Боко Харам”. Його бойовики регулярно здійснюють напади у регіоні. Як повідомляє джерело, для досягнення своїх цілей терористи часто вербують дітей, яких вони викрадають із сіл на півночі Нігерії.