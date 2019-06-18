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Правоохоронці викрили чоловіка, який на горі батьків зниклої Дарини Лукяненко намагався заробити 10 тисяч доларів

18.06.2019

За фактом замаху на шахрайство слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 15 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Зловмисник, наважився зателефонувати родині зниклої дитини і за винагороду пообіцяв повернути доньку батькам. Ним виявився житель Миколаївської області. Наразі в рамках розпочатого кримінального провадження поліцейські проводять із ним невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо затримання фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, 11-річна Дарина Лукяненко зникла ще 13 червня поточного року. П’яту добу сотні правоохоронців із волонтерами шукають дитину, не покладаючи сил та надії знайти її живою та неушкодженою.

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