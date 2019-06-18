У Львові порахують вуличних котів

Для того, щоб з’ясувати точну кількість бездомних котів у місті, Львівська міська рада має намір скористатися спеціальною програмою.

Унікальний алгоритм був розроблений міськрадою у співпраці з зоозахисниками на базі міжнародної платформи Animal-ID.info.

Партнером проекту з підрахунком вуличних котів виступив глобальний фонд Four Paws Ukraine.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

«Навколо Світу. Україна» писав про те, як живеться братам нашим меншим у містах.

За матеріалами УНІАН

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