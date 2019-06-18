У Львові порахують вуличних котів

Для того, щоб з’ясувати точну кількість бездомних котів у місті, Львівська міська рада має намір скористатися спеціальною програмою.
Унікальний алгоритм був розроблений міськрадою у співпраці з зоозахисниками на базі міжнародної платформи Animal-ID.info.
Партнером проекту з підрахунком вуличних котів виступив глобальний фонд Four Paws Ukraine.
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
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Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
«Навколо Світу. Україна» писав про те, як живеться братам нашим меншим у містах.
За матеріалами УНІАН
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