Популяція слонів у Мозамбіку позбавилася від браконьєрів

Захисники тварин пояснюють це появою в заповіднику на крайній півночі країни нових поліцейських сил швидкого реагування. Вони озброєні значно краще, ніж звичайні рейнджери і уповноважені заарештовувати підозрюваних у браконьєрстві.

Джо Уолстон, віце-президент з глобальних програм Товариства охорони дикої природи (Wildlife Conservation Society, WCS), вважає: право проводити арешти для нових поліцейських сил надзвичайно важливо. Тому що браконьєри, які знають про нові повноваження правоохоронців, неохоче порушують закон. Крім того, як свідчить пан Уолстон, уряд посилив судові розгляди з браконьєрським справах. А також забезпечило нові сили поліції вертольотами і літаками для стеження і переслідування.

Для закріплення успіху потрібні зовнішні інвестиції

За даними Товариства охорони дикої природи, допомагає уряду країни в боротьбі з браконьєрством в заповіднику Ньясса, останнього, вбитого браконьєрами слона тут знайшли 7 травня 2018 року.

А раніше з-за віддаленості Ньясского заповідника від цивілізації і безсилля поліції тут довгий час вбивали тисячі слонів.

З 2009 по 2014 роки в Ньяссе знищили 12 тисяч тварин. У 2016 р. були вбиті 3600 слонів.

Просторий, первозданний Ньясский заповідник – одне з небагатьох місць Африки, де природна середовище здатне забезпечувати повноцінне життя великій кількості слонів. Історія показала, що як тільки влади беруть браконьєрство під жорсткий контроль, популяція дуже швидко відроджується. Тому сьогодні захисники живої природи і уряд країни очікують швидкого повернення цих тварин в заповідник.

Але це очікування, за словами Джо Уолстона, має підкріплюватися серйозними інвестиціями. Мозамбік не здатний самостійно фінансувати заходи по боротьбі з браконьєрством. Для закріплення позитивних результатів останнього року потрібні зовнішні вливання.

Джо Уолстон вважає, що у світової спільноти є реальний шанс інвестувати в історію успіху тут, в Ньяссе. Адже з поверненням слонів відродяться популяції та інших видів диких тварин.

Екологи впевнені, що слони – санітари навколишнього середовища – приведуть в норму здоров’я всього Ньясского заповідника.

За матеріалами CNN

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