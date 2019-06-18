Президент Туркменістану назначив сина главою області

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов призначив свого сина Сердара очільником Ахалської області.

Про це пише Sputnik Таджикистан з посиланням на місцеві ЗМІ, передає Zrada.today.

У ході наради з керівниками регіонів, яке проходило по відеозв’язку, президент віддав пост глави Ахалської області своєму синові Сердару.

Відзначається, що в січні він зайняв крісло заступника голови цієї області. А в минулому році Сердара Бердимухамедова переобрали в парламент Туркменістану.

Аркадаг звільнив екс-очільника Амангелдіева в зв’язку з переходом на іншу роботу.

Також президент дав своєму синові доручення – посилити роботу в сфері протипожежної безпеки.

Область, яку очолив син Бердимухамедова, знаходиться на півдні країни. На її території розташовується столиця Туркменістану Ашхабад.

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