Несподівана корисна властивість какао

Вчені підтверджують, що какао допомагає покращувати стан хворих на розсіяний склероз.

Багато хворих постійно відчувають втому, а також їх мучать болі. Какао може знижувати прояв цих симптомів.

Розсіяний склероз – це досить поширене захворювання нервової системи, при якому відбувається деградація мієлінової оболонки нервів. В результаті пацієнт поступово втрачає контроль над рухами. Захворювання розвивається, як правило, у людей старше 40 років, серед пацієнтів дві третини – жінки. Хоча захворювання може прогресувати з різною швидкістю, у 90% пацієнтів виникає хронічна втома і болі. Сучасні методи дозволяють знизити симптоматику і трохи сповільнити розвиток хвороби, але не зупинити її.

Вчені запросили добровольців, у яких діагностовано розсіяний склероз. Половина добровольців протягом шести тижнів випивали кухоль багатого флавоноїдами какао, а друга група пила низькоякісний напій. У якісному какао багато антиоксидантів і флавоноїдів, що володіють протизапальними властивостями.

Через шість тижнів добровольці, які пили якісний какао, відзначили істотне зниження проявів втоми, а також їх стала менше турбувати біль.