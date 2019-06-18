Роботи по уточненню меж між Дагестаном і Чечнею перенесли на наступний рік

Роботи по уточненню нових кордонів між Чечнею і Дагестаном перенесені на наступний рік. Таке рішення було прийнято повноважним представником президента РФ у Північно-Кавказькому федеральному окрузі (ПКФО) Олександр Матовниковым, повідомив голова Народного зібрання Дагестану Хізр Шихсаи.

«Прийнято рішення на рівні повпреда в цьому році ніяких розмежувальних дій не робити, все перенести на наступний рік, гарненько підготуватися, вивчити документи, що і в наступному році цю роботу продовжити з урахуванням того, що будуть залучені керівники муніципалітетів, джамаат і все це буде робитися відкрито і прозоро», — цитує Хізр Шихсаидова видання «Коммерсантъ».

За словами Шихсаидова, «зараз не треба розбурхувати громадськість», необхідно працювати з молоддю, бо ті, «хто постарше, добре розуміють цю ситуацію». «Не треба розгойдувати нічого, [слід] закликати до розсудливості, і ми спокійно всі питання вирішимо. Не раз бувало, і завжди ми домагалися справедливості», — додав Шихсаидов.

Нагадаємо, 10 червня в дагестанському Кизлярі відбулися заворушення через встановленого вказівника кордону між Кизляром і Шелковским районом Чечні. Все почалося з того, в соціальних мережах поширилося відео, на якому житель Дагестану вказував на дорожній знак «Чеченська Республіка. Шелковской район» і висловлював думку, що «територія Кизляра стала територією Чеченської Республіки». Після цього на кордоні з обох боків зібрався народ, чеченці і дагестанці почали з’ясовувати стосунки на підвищених тонах.

У ситуацію втрутився голова Дагестану Володимир Васильєв, який заявив, що «та територія, на якій поставили один знак на федеральній дорозі і два знака на регіональній, — це території, за якої ні у Дагестану, ні у Чеченської Республіки претензій один до одного ні». «Я ще раз заявляю: поки я тут працюю, ні один метр території Дагестану не буде кому б то ні було передано в односторонньому порядку. Ну, а в багатосторонньому порядку — це коли настане час, будемо радитися, визначатися, проводити сходи», — говорив Васильєв.

Раніше з-за питання з кордонами з Чечнею відбувалися хвилювання в Інгушетії. Так, 26-27 березня в Магасі проходив спочатку узгоджений з владою, а потім — стихійний мітинг проти зміни кордону з Чечнею і правил референдуму. Силовики 27 березня тричі робили спроби розігнати протестуючих, але всякий раз відступали під натиском натовпу. Під час зіткнень активісти кидали в силовиків палиці, пляшки, стільці та металеві огорожі. Увечері 27 березня мітингувальники перекрили федеральну трасу «Кавказ» біля Назрані. Рух транспорту було паралізовано біля так званого «Экажевского кола».