Виготовлення бюлетенів на вибори в Раду обійдуться в 280 мільйонів

Орієнтовна вартість виготовлення виборчих

бюлетенів для позачергових парламентських виборів перевищує 281 млн грн. Про

це повідомили в прес-службі Центральної виборчої комісії.

«Проведено переговори з державним підприємством

«Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів щодо закупівлі

послуг з виготовлення та пакування виборчих бюлетенів. Таким чином, вже

26 червня 2019 комісія має право укласти договір з зазначеним підприємством на

орієнтовну суму — 281 млн 845 тис. 240 грн», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, визначена орієнтовна вартість інших

послуг, необхідних для проведення виборів:

— послуг з виготовлення та доставки пакетів зі спеціальною

системою захисту для транспортування протоколів — 362 тис. 260 грн;

— послуг з виготовлення та доставки номерних одноразових

пломб для пломбування виборчих скриньок — 594 тис. 326 грн;

— послуг з виготовлення та доставки журналів реєстрації

документів, заяв і скарг у виборчій комісії та журналів обліку особистого

прийому громадян у виборчій комісії — 621 тис. 399 грн;

— послуг з виготовлення та доставки видання Закону України «Про

вибори народних депутатів України» — 1 млн 120 тис. грн;

— послуг з виготовлення та доставки збірок «Роз’яснення про

порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та складення

протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на

виборчій дільниці після закінчення голосування на виборах народних депутатів

України» — 416 тис. 999 грн.

Відбулося засідання тендерного комітету ЦВК, на якому прийнято рішення укласти договори з нижчою підприємств щодо…

Раніше SKELET-info повідомляв, що ЦВК найняла скандального розробника софта для системи «Вибори» за 16 мільйонів гривень.

Зазначимо, якби парламентські вибори відбулися в найближчу неділю,

у Верховну Раду за 5-відсоткового бар’єру могли б пройти партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність» і «Батьківщина».