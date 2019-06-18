Зеленський закликав Раду звільнити Луценка і Клімкіна

Український президент Володимир Зеленський закликає Верховну Раду на поточному пленарному тижні звільнити з посади Генпрокурора Юрія Луценка і міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Про це заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, передає Фокус з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, президент просить призначити Вадима Пристайко главою МЗС України.

“Дуже просимо парламент України знайти можливість на цьому пленарному тижні розглянути три прохання, які внесені президентом України. Це про надання згоди на звільнення Президентом України Луценка Юрія Віталійовича з посади генпрокурора України, про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ і про призначення Пристайко МЗС України”, – заявив Стефанчук.

Раніше, 17 травня глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що прийняв рішення піти у відставку.

Міністр оборони Степан Полторак і глава СБУ Василь Грицак написали заяви про відставку відразу після інавгурації Зеленського.

Генеральний прокурор Юрій Луценко у свою чергу заявив, що піде у відставку після парламентських виборів. За його словами, він прийняв рішення залишитися на посаді, щоб не допустити в країні “реваншу” оточення екс-президента Януковича.

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