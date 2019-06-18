Комп’ютер навчили визначати предпсихозное стан по голосу людини

Технології продовжують рухатися вперед, а штучний інтелект знову і знову демонструвати свої неймовірні здібності.

Співробітниками Університету Еморі та Гарвардської медичної школи було доведено, що людська мова дійсно змінюється на фазі психозу. Це спостереження в майбутньому може активно використовуватися для визначення психічних розладів на ранніх стадіях, щоб уникнути ускладнень.

Автори проекту впевнені, що під час предпсихозного стану рівень семантичної щільності в людської мови стає низьким. Крім того, хворі часто вживають слова, що мають відношення до звуків і голосів, що говорить про наявність у них слухових галюцинацій.

Штучний інтелект, під час проведення досвіду, справлявся із завданням практично безпомилково. Результат – 93% точних діагнозів.

Наукові співробітники відзначають, що даний результат вище, ніж у більшості тестів, які мають 20% похибка.

Відомо також, що крім психозу штучний розум вміє визначати наявність депресивних розладів і деяких інших захворювань.