У столичному Протасовому Яру забудовники незаконно вирубують ліс

У Києві в Протасовому Яру сталася бійка між

активістами та представниками забудовника, які пиляли і вивозили дерева.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив активіст Роман Ратушний.

За його словами, активісти знайшли кілька нещодавно зрізаних

дерев і спробували перешкодити представникам забудовника згрібати екскаватором

спиляні дерева. Між сторонами відбулася бійка, на місце події

прибула поліція.

Протестувальники стверджують, що забудовник не може вести

роботи, так як ділянка не обгороджений парканом. Представник забудовника

скаржиться, що активісти не дають його встановити.

Пиляють дерева, завезли техніку.

Posted by Roman Ratushnyy on Tuesday, June 18, 2019

Як повідомляв SKELET-info, український ліс рубають і вивозять такими темпами, що за чотири роки його експорт у країни ЄС зріс на 75%, перевищивши позначку в 1 млрд євро в 2017 році.