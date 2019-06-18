Уряд Непалу: 1400 будівельників загинули під час підготовки Катару до ЧС-2022

Уряд Непалу підтвердив загибель багатьох непальських будівельників при підготовці футбольних стадіонів до Чемпіонату світу 2022 року, який відбудеться в Катарі.

Німецька телекомпанія WDR в документальному фільмі “Пастка в Катарі” розповіла про складне становище робітників і їх жахливі життєві умови на будівельних майданчиках Мундіалю, повідомляє Arab News.

Представник Міністерства праці Непалу Нараян Рагмі підтвердив факт загибелі непальців.

“Це факт, що багато непальських робочих загинули в Катарі за ці роки. У мене зараз немає інформації про документальний фільм. Але те, що багато людей загинули в Катарі, це правда. З тих пір, як ми почали відправляти наших працівників в Катар, деякі люди загинули. Я не впевнений, чи є вірною цифра в 1400 осіб, може 200 або 300. Повинен уточнити це з владою, пов’язаною з проблемою”, – зазначив держслужбовець.

Сім’ї загиблих робітників не отримали ніяких компенсацій від влади Катару, йдеться у фільмі WDR.

При цьому Рагмі додав, що з непальскими робочими підписується меморандум про співпрацю з Дохою, а також двосторонню угоду.

Крім того, робітники були проінформовані перед від’їздом з Непалу і пройшли програму орієнтації.

Нагадаємо, що минулого року в Міжнародній конфедерації профспілок повідомляли, що у Катарі на будівництві об’єктів ЧС-2022 щотижня гине 12 працівників.

В основному це мігранти, число яких на будівництвах сягнуло вже 1,2 млн. Смерть настає в основному не від нещасних випадків, а від умов праці. Люди працюють на 50-градусній спеці, мають жахливі умови проживання. Роботодавці влаштовують формене свавілля – погрожують, не виплачують зарплату, забирають паспорти і не дають працівникам звернутися в консульство.

Відзначимо, що сьогодні 18 червня був заарештований колишній президент УЄФА Мішель Платіні в рамках розслідування справи про можливі корупційні порушення при виборі країни-господині ЧС-2022 – Катару.

Катар отримав право на проведення ЧС-2022 за підсумками засідання виконкому ФІФА в грудні 2010 року (тоді ж ЧС-2018 був відданий Росії). Уже в перші місяці після цього в британській пресі почали з’являтися розслідування, що говорять про можливу корупційну складову при виборі.

ФІФА доручила провести розслідування можливих фактів корупції незалежної комісії.

Стадіони в Катарі :

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