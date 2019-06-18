Курт Волкер женился на грузинской журналистке с «Голоса Америки»

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер женился на журналистке с Грузии. Ие Меурмишвили работает в издании “Голоса Америки”. Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на Телеграм-канал “Россия в глобальной политике”.

Сообщается, что На церемонии бракосочетания присутствовал посол Украины в США Валерий Чалый.

Жена Курта Волкера Ие Меурмишвили работает на “Voice of America” с 2009 года и является одним из редакторов программы “Вашингтон сегодня”

Напомним, Пётр Порошенко присвоил спецпредставителю США по вопросам Украины Курту Волкеру Орден князя Ярослава Мудрого V степени. В документе награждения указывается: “за весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства”.

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