Розлучення батьків загрожує дитині ожирінням

Результати аналізу даних про 7 574 дітей підтвердили необхідність медичної допомоги сім’ям, які переживають розпад.

У дослідженні враховувалися зріст, вага, вік і стать дитини. Для кожного учасника експерименту був розрахований індекс маси тіла (ІМТ). Показник широко використовується для уточнення того, чи мають люди здоровий вагу, надлишкову вагу або страждають ожирінням.

У полі уваги британських вчених потрапили діти у віці дев’яти місяців, трьох, п’яти, семи і одинадцяти років. Тобто, дослідники зосередилися на доподростковом періоді.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Приблизно кожен п’ятий від загальної кількості (1573 людини) переживав розлучення батьків у віці 11 років.

Виявилося, що діти розлучених батьків більш схильні до надмірної ваги або ожиріння протягом перших 36 місяців після їх розставання.

Фактори, відповідальні за зайву вагу

У звіті про проведену роботу сформульовані основні причини, через які діти можуть додати у вазі після розлучення – як економічні, так і моральні:

— у домашніх господарствах обособившихся батьків витрачається менше грошей на свіжі фрукти та овочі;

— батькам доводиться більше працювати, не залишаючи достатньо часу для приготування здорової їжі;

— менше грошей витрачається на позакласні заняття, в тому числі, спортивні;

— емоційні проблеми самі по собі призводять до переїдання батьків і дітей, які, до того ж, вживають занадто багато солодкої і жирної їжі.

Без фахівців не обійтися

Автори наукової роботи вважають, що батьківське розлучення загрожує для чада довгостроковими наслідками.

Оскільки дослідження зупинилося на 11-літніх, результати можуть бути недооцінені перспективи зміни ваги більш дорослих дітей, ймовірно, яка збільшується з плином часу.

Вчені стверджують, що незабаром після розставання матері (чи батька) слід звернутися за допомогою до психологів і дієтологів. Фахівці повинні розробити комплекс індивідуальних заходів щодо запобігання збільшення ваги у дітей.

«Раннє втручання може допомогти запобігти або, принаймні, послабити процес, який призводить до розвитку нездорового ожиріння у дітей», – йдеться в документі.

За матеріалами BBC

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