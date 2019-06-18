Розлучення батьків загрожує дитині ожирінням

Результати аналізу даних про 7 574 дітей підтвердили необхідність медичної допомоги сім’ям, які переживають розпад.
У дослідженні враховувалися зріст, вага, вік і стать дитини. Для кожного учасника експерименту був розрахований індекс маси тіла (ІМТ). Показник широко використовується для уточнення того, чи мають люди здоровий вагу, надлишкову вагу або страждають ожирінням.
У полі уваги британських вчених потрапили діти у віці дев’яти місяців, трьох, п’яти, семи і одинадцяти років. Тобто, дослідники зосередилися на доподростковом періоді.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Приблизно кожен п’ятий від загальної кількості (1573 людини) переживав розлучення батьків у віці 11 років.
Виявилося, що діти розлучених батьків більш схильні до надмірної ваги або ожиріння протягом перших 36 місяців після їх розставання.
Фактори, відповідальні за зайву вагу
У звіті про проведену роботу сформульовані основні причини, через які діти можуть додати у вазі після розлучення – як економічні, так і моральні:
— у домашніх господарствах обособившихся батьків витрачається менше грошей на свіжі фрукти та овочі;
— батькам доводиться більше працювати, не залишаючи достатньо часу для приготування здорової їжі;
— менше грошей витрачається на позакласні заняття, в тому числі, спортивні;
— емоційні проблеми самі по собі призводять до переїдання батьків і дітей, які, до того ж, вживають занадто багато солодкої і жирної їжі.
Без фахівців не обійтися
Автори наукової роботи вважають, що батьківське розлучення загрожує для чада довгостроковими наслідками.
Оскільки дослідження зупинилося на 11-літніх, результати можуть бути недооцінені перспективи зміни ваги більш дорослих дітей, ймовірно, яка збільшується з плином часу.
Вчені стверджують, що незабаром після розставання матері (чи батька) слід звернутися за допомогою до психологів і дієтологів. Фахівці повинні розробити комплекс індивідуальних заходів щодо запобігання збільшення ваги у дітей.
«Раннє втручання може допомогти запобігти або, принаймні, послабити процес, який призводить до розвитку нездорового ожиріння у дітей», – йдеться в документі.
За матеріалами BBC
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