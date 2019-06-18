У Києві знайшли мертвим зниклого студента: опубліковано фото

У Дарницькому районі Києва, недалеко від станції метро “Червоний хутір”, виявили повішеним студента, який з 12 червня перебував у розшуку.

17 червня близько 13:30 про жахливу знахідку правоохоронців повідомив чоловік, який йшов по лісі.

Тіло загиблого було повішено на сорочці, другий кінець одягу був прив’язаний до гілки дерева. Під час огляду на ньому були татуювання, а поруч – рюкзак із особистими речами і телефоном.

У ході розслідування особу загиблого встановили. Ним виявився 19-річний студент КНУКіМ, який знаходився в розшуку з 12 червня, так як значився зниклим безвісти.

Хлопець пішов із гуртожитку і більше на зв’язок не виходив. Деталі інциденту з’ясовують правоохоронці.